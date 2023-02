Congreso evaluará declarar persona no grata a presidente AMLO

26/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

La titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, María del Carmen Alva, adelantó que su grupo de trabajo evaluará declarar persona no grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Todo se evalúa en la comisión que presido, como titular, elaboro las mociones respectivas y las presento en las sesiones. (...) Como estamos en semana de representación no me he reunido con mis asesores, las comisiones no están funcionando. (...) [La declaratoria de persona no grata] será un tema que se evaluará, por supuesto", declaró a Infobae.

La congresista de Acción Popular indicó que esta medida ya se ha aprobado anteriormente para otros presidentes. Esto por sus injerencias en asuntos internos del Perú.

"Desde la comisión, nos hemos pronunciado [sobre las constantes injerencias], hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Es un tema de gesto político [la declaración de persona 'non grata'], lo hicimos con Gustavo Petro", sostuvo.

Las declaraciones de María del Carmen Alva se dan luego de que López Obrador calificara a Dina Boluarte como una "presidenta espuria". Además, el mandatario mexicano cuestionó la legitimidad de la presidenta peruana, pese a que asumió el cargo de manera legal tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo.

Anuncio de Dina Boluarte

La presidenta Dina Boluarte anunció el "retiro definitivo" del embajador peruano en México tras las declaraciones de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en contra de su Gobierno.

En un breve mensaje a la Nación, acompañado del premier Alberto Otárola y la canciller Ana Cecilia Gervasi, aclaró que las relaciones diplomáticas entre Perú y México quedan formalmente al nivel de encargado de negocios.

"He dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos Mexicanos, y de esta manera las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios", manifestó el viernes.