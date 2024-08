Ministro de Agricultura tendría los días contados: Ejecutivo ya tendría a su reemplazo

El Ejecutivo ya tendría el reemplazo del polémico ministro de Agricultura, Ángel Manero, por lo que al aún integrante del Gabinete le quedarían pocos días frente al Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri).

Así lo confirmó la periodista de Cuarto Poder, Karla Ramírez, quien dio a conocer la información a través de fuentes de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El premier Gustavo Adrianzén le habría propuesto a la presidenta Dina Boluarte al asesor del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Julver Vilca. "Vilca es especialista en temas agrícolas", habría afirmado Adrianzén.

Entre una de sus polémicas declaraciones del ministro estarían las de que en Perú "se come de manera contundente", teniendo en cuenta que según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertó en el país más de 17 millones no tiene garantizadas sus comidas diarias.

"En el Perú no se pasa hambre, hasta en el último pueblo del país se come de manera contundente. Lo que sí podríamos decir es que no hay calidad alimentaria o no hay una dieta saludable y ahí es importante mejorar la ingesta de carne, huevo y leche", sostuvo en conferencia de prensa.