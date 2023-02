Ministro de Defensa estima que la próxima semana se desbloquearán todas las vías

31/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

Este martes, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, anunció que las fuerzas del orden en el interior del país permitirá que en un lapso de 10 días se cuenten con todas las vías desbloqueadas a nivel nacional.

"Me he puesto como un horizonte temporal un término de 10 días, contando desde el lunes. Ese es nuestro propósito y lo estamos llevando a cabo. Nuestra finalidad no es solamente el desbloqueo, sino garantizar el abastecimiento de todos los productos que necesita nuestra población", indicó.

Asimismo, el ministro Chávez Cresta aseveró que hasta el momento ya han asegurado el desbloqueo de la carretera Central y de la carretera Panamericana, desde Tumbes hasta Tacna.

En esa línea, dijo que la intervención de las Fuerzas Armadas, a partir de ahora, será para garantizar que no existan más vías de comunicación bloqueadas, por lo que cada acción será dentro del marco legal.

Por otro lado, Chávez Cresta sostuvo que no es posibilidad de una eventual declaratoria de estado de sitio en regiones como Puno.

Al ser consultado sobre el posible adelanto de elecciones generales al 2023, dijo que depende del Congreso de la República y que hoy iban a debatir el tema, sin embargo la nuevamente la sesión fue suspendida hasta mañana miércoles a las 11:00 horas.

Manifestantes intentan llegar al aeropuerto Jorge Chávez