Ministro de Defensa reconoce que mensaje presidencial fue extenso: "Fue una rendición de cuentas"

En entrevista con Exitosa, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, argumentó que extensión del mensaje presidencial de Dina Boluarte buscaba que la población reciba una rendición de cuentas.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el titular del Ministerio de Defensa (Mindef) admitió que el mensaje a la Nación por 28 de julio fue extenso, pero señaló que su finalidad era que la ciudadanía "tenga información suficiente".

En esa línea, el representante del Mindef indicó que la amplitud del mensaje presidencial permitió dar cuenta del "estado calamitoso" en el que se recibió el país en cada uno de sus sectores.

Además, brindó la posibilidad de dar a conocer las acciones que se vienen llevando a cabo, y las que se desarrollarán a futuro, para hacer frente a las deficiencias encontradas.

"Hay que reconocer que ha sido (más largo) con respecto a otros, pero que ha abarcado tres puntos importantes. El primero es para exponer a la ciudadanía el estado calamitoso en que se ha recibido el gobierno, no solamente de Palacio de Gobierno, sino de cada uno de los sectores", manifestó.

En cuanto a la participación de Dina Boluarte en el mandato del expresidente Pedro Castillo, señaló que la actual jefa de Estado no fue parte "de la corrupción que hubo en el gobierno".

En esa línea, resaltó que el Ministerio de Desarrollo fue de las pocas carteras que habría "demostrado eficiencia" en el desarrollo del mismo.

"(Boluarte) no ha participado en todos los gabinetes porque, cuando asumió el primerato la Dra. Betssy Chávez, la señora presidenta tomó una posición de ya no participar más en el gobierno. (...) El hecho de haber participado en el gobierno no significa de que sea parte de la ineptitud y de la corrupción que se llevo a cabo en el gobierno anterior", indicó.