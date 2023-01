Ministro Demartini sobre Boluarte: "Las disculpas son pertinentes porque tenemos muchas brechas que cubrir"

14/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, se pronunció sobre el último mensaje a la nación que brindó la presidenta Dina Boluarte, donde pidió disculpas públicas por las muertes registradas en las manifestaciones, desde diciembre pasado.

"Yo creo que las disculpas son pertinentes porque tenemos muchas brechas que cubrir y eso es lo que ha manifestado ayer la presidenta, con una expresión sincera de lo que quiere transmitir a cada uno de los 33 millones de peruanos", sostuvo en una entrevista para TV Perú.

Demartini Montes indicó que el objetivo del gobierno de transición es devolverle la confianza a la población, resolviendo las principales demandas del país de manera eficiente y sensible.

"Empezar a devolverle la confianza a la población y decirle que sí hay un Estado que puede resolver sus problemas, que sí puede ser eficiente y sensible hacia sus demandas insatisfechas", mencionó el integrante del gabinete.

Respecto al pedido de renuncia a la mandataria Boluarte, aseguró que no se trata de una "decisión personal" sino que es para darle estabilidad al país en estos tiempos de conflicto. Además, insistió en que el diálogo es el único camino para solucionar la situación.

"No es una decisión personal de querer quedarse en el cargo, si la no renuncia es para darle estabilidad al país, que hoy en día se ve lamentablemente golpeada por una reacción de la población que es absolutamente entendible. Tenemos que privilegiar el diálogo de manera permanente con todos los peruanos, aún con aquellos que no quieren escuchar, pero debemos insistir", finalizó.

