Ministro del Interior habría pedido apoyo de Harvey Colchado para silenciar a periodista, señala abogado de coronel PNP

El abogado de Harvey Colchado, Miguel Pérez Arroyo, se refirió al audio compartido por La Encerrona donde se escucharía al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, solicitando silenciar al periodista Marco Sifuentes y declaró que el interlocutor con quien se comunica el funcionario se trata de su defendido.

En conversación con el programa televisivo de Canal N, la defensa legal del exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) confirmó que la grabación difundida es real y que cuando el titular del Mininter menciona a un tal "doctor" se refiere a su patrocinado.

En la entrevista, el letrado precisó que la grabación llegó a Harvey Colchado por intermedio de un alto oficial de la Policía Nacional del Perú y confirmó que existen más audios que supuestamente comprometerían al ministro de Dina Boluarte.

En diálogo con Karina Novoa, en el programa Informamos y Opinamos, el ministro Juan José Santiváñez rechazó la autoría de un audio difundido donde presuntamente se le escucharía pidiéndole a un colega -a quien se refiere como "doctor"- que "calle al hu**** de La Encerrona".

"Ese audio no me pertenece, ese contenido jamás lo he referido y esa conversación no me es atribuible. Así que tomaré las acciones pertinentes", expresó tajantemente el funcionario.