Ministro del Interior niega pedido de detención contra Harvey Colchado por denuncias sobre Diviac

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, negó tener conocimiento sobre un presunto pedido de detención contra el coronel Harvey Colchado. Ello en medio de las denuncias por irregularidades en la ejecución de presupuesto en la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Las palabras del titular del Mininter tuvieron lugar en la noche de este miércoles 26 de junio en entrevista para Canal N, donde también minimizó las declaraciones del abogado del suspendido jefe policial.

Y es que, para el integrante del Gabinete Ministerial, las declaraciones de la defensa de Harvey Colchado, Miguel Pérez Arroyo, resultan irrelevantes.

Asimismo, el ministro del Interior se refirió a la solicitud del exjefe de la Diviac para poder declarar ante la prensa y negó que esté perjudicando su imagen, tal como indica el referido coronel.

Ello debido a que Juan José Santiváñez afirma que no ha hecho alusión a Harvey Colchado en su denuncia contra la unidad policial. De acuerdo con sus palabras, no condena al suspendido jefe policial, sino a la instrumentalización del equipo.

"Yo no he hecho ninguna acusación contra el coronel Colchado. ¿Acaso Diviac es Colchado? Diviac no es Colchado. Yo no estoy atacándolo, ese es el problema. No ataco la dirección, ataco la instrumentalización", aseveró.