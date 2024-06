Ministro del Interior: "Mi gestión no está en contra de la Diviac, pero ha sido instrumentalizada"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, negó que la denuncia hecha en contra de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) responda a una postura de su gestión hacia la unidad policial. Sin embargo, insistió en que esta última ha sido instrumentalizada.

Las palabras del hoy titular del Mininter tuvieron lugar este martes 25 de junio desde Trujillo, donde sostuvo que la cuestionada división de investigación habría demostrada ser selectiva en los casos que aborda.

En esa misma línea, el ministro del Interior reiteró en las presuntas irregularidades que habrían sido detectadas en la Diviac.

De hecho, Juan José Santiváñez informó que la propia Contraloría General de la República ha observado las mismas ante la falta de justificación de la unidad policial en materia de presupuesto.

Al detalle, especificó que se habrían detectado comprobantes de pago duplicados que fueron presentados en más de una ocasión.

"No ha rendido cuenta sobre importante sumas de dinero que se le ha sido entregada en cuatro años, cerca de 72 millones de soles. No solo no ha rendido cuenta, sino que ha sido observada por la Contraloría. (...) No han podido ser justificados porque tendrían comprobantes de pagos duplicados", agregó.