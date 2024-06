Abogado de Harvey Colchado no descarta intención de la Fiscalía de detener a su patrocinado: "Es altamente probable"

En entrevista con Exitosa, el abogado de Harvey Colchado, Miguel Pérez Arroyo, no descartó que la Fiscalía de la Nación busque detener a su patrocinado tras las declaraciones del ministro del Interior sobre presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto de la Diviac.

Durante el programa 'Hablemos Claro' con Nicolás Lúcar, el letrado indicó que si bien aún deben verificar que el Ministerio Público haya intentado intervenir a su defendido, considera que es "altamente probable" que el referido organismo tengo como objetivo retenerlo.

En esa misma línea, el abogado de Harvey Colchado anunció que, de comprobarse la intención de la Fiscalía de la Nación de detener a su patrocinado, acudirán a los mecanismos de defensa correspondientes.

Ello debido a que, según indicó Miguel Pérez Arroyo, se trataría de una disposición abusiva y arbitraria en contra de su defendido y los integrantes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

"Entendemos que es cierta y vamos a poner los mecanismos de defensa pertinentes para que no se materialice este abuso y esta arbitrariedad que se está pretendiendo cometer contra el coronel Colchado y las personas que integran la Diviac", aseveró.

Cabe decir que las palabras del abogado de Harvey Colchado tienen lugar luego de que se diera a conocer que el Ministerio Público (MP) habría intentado detener al exjefe de la Diviac.

Según el reporte, la Fiscalía presentó una solicitud para intervenir al coronel. Sin embargo, el Poder Judicial, a través del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Surco, declaró el referido recurso como infundado.

Ello tras la denuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en contra de la mencionada unidad policial, a quien acusó de presuntas irregularidad en la ejecución del presupuesto designado.

"No ha rendido cuenta sobre importante sumas de dinero que se le ha sido entregada en cuatro años, cerca de 72 millones de soles. No solo no ha rendido cuenta, sino que ha sido observada por la Contraloría", señaló el titular del Mininter.