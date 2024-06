Harvey Colchado pide permiso para declarar a la prensa ante acusaciones del ministro del Interior

El exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado, ha solicitado autorización para poder declarar ante la prensa ante las recientes acusaciones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, hacia la referida unidad policial.

Así lo ha dado a conocer el portal Epicentro TV, medio que reportó que la petición del coronel fue presentada aproximadamente hace diez días. Con ella, Colchado espera poder responder a las imputaciones en su contra como parte de su derecho a la defensa.

Y es que, para el exjefe de la Diviac, las denuncias de presuntas irregularidades en las que se encuentra inmerso atentan contra su imagen y reputación.

La solicitud de Harvey Colchado responde a la denuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien cuestionó a la Diviac por la falta de resultados y presuntas irregularidades en la ejecución del presupuesto.

En conferencia de prensa, el integrante del Gabinete Ministerial no solo acusó a la unidad policial de ser selectiva en los casos que aborda, sino también de no haber podido justificar la gestión de fondos. Al respecto, aseguró que el equipo ha sido instrumentalizado.

"No ha rendido cuenta sobre importante sumas de dinero que se le ha sido entregada en cuatro años, cerca de 72 millones de soles. No solo no ha rendido cuenta, sino que ha sido observada por la Contraloría. (...) No han podido ser justificados porque tendrían comprobantes de pagos duplicados", aseveró el titular del Mininter.