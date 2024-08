Ministro Manero afirma que sector rural no carece de alimentos: "Quien trabaja, no pasa hambre"

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, afirmó que el sector rural que trabaja no pasa hambre. Ello luego de que declaraciones de este mismo estilo fueran objeto de una serie de críticas y un pedido de moción de interpelación.

Las palabras del titular del Midagri se dieron el último viernes 30 de agosto durante una actividad oficial en Moquegua. Una vez más, el ministro de Estado fue consultado sobre el hambre en el Perú y el funcionario volvió a sorprender con su respuesta.

"( ¿Qué opina usted? ¿Hay hambre en el Perú o no?) Yo siempre hablo del sector rural. En el sector rural, quien trabaja no pasa hambre y ese es el mensaje que queremos darle", expresó Manero.

En cuanto a su citación en el Congreso, Manero aseguró que este lunes asistirá al Parlamento; sin embargo, aclaró que su presencia en el Palacio Legislativo se debe a la instalación de la Comisión Agraria.

Pese a ello, inicialmente, este grupo de trabajo parlamentario había señalado que el lunes 2 de septiembre se había citado al ministro para que de a conocer el contexto de sus polémicas declaraciones sobre el hambre en el Perú. Asimismo, la citación precisa que también se contempla el informe sobre el presupuesto del sector para el año 2024 - 2025, su opinión sobre nueva Ley de Promoción Agraria, y la política agraria para el sector cafetalero.

"Temas adicionales a tratar: Informar sobre el contexto de sus declaraciones efectuadas a medios de comunicación 7 de agosto de 2024, en referencia a que 'en el Perú no se pasa hambre. Hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contunden'", se lee en el documento oficial.

Como se recuerda, el ministro Ángel Manero afirmó que el Perú no pasa hambre. Según indicó, solo falta una mejor calidad alimentaria. Ello, en el marco del informe que emitió la Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el cual reveló que, durante el año 2023, más de 17 millones de peruanos pasó hambre.

Al respecto, sostuvo que los medios periodísticos abordaron la noticia de manera "tremendista", puesto que, según indica, la institución no se refería a la sensación física de querer consumir alimentos, sino a inseguridad alimentaria, que es cuando uno consume alimentos poco nutritivos.

"Tenemos que decir que en el Perú no se pasa hambre. Hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente. Lo que sí podríamos decir es que muchas veces no hay calidad alimentaria o no hay una dieta saludable", declaró Manero en la conferencia.