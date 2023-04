Ministro de Trabajo sobre Carola Rodríguez: Sabía que era cuñada del premier y también que no había impedimento para contratarla

En diálogo con Karina Novoa, el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, se refirió acerca de la contratación de Carola Rodríguez, excuñada del premier Alberto Otárola, en la cartera que maneja. El funcionario señaló que conoce a la referida años atrás y sabía de su parentesco con el presidente del Consejo de Ministros, pero no existía "impedimento para contratarla".

En ese sentido, Adrianzén Ojeda rememoró que Rodríguez Bringas lo acompañó en su paso por distintos cargos públicos. Esto porque integra un equipo de confianza con el que labora tiempo atrás.

"Tampoco me la he inventado de la noche a la mañana, ella ha trabajado conmigo. Yo he tenido otros cargos públicos. He sido viceministro encargado, he sido secretario general en tres ministerios, y Carola Rodríguez siempre me ha acompañado, en alguna parte; porque integra un equipo de confianza", declaró para Informamos y Opinamos.