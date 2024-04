Ministro de Transportes niega injerencia de Nicanor Boluarte en el Gobierno: "No tiene ninguna función"

El ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, negó que exista injerencia de Nicanor Boluarte en el Gobierno y aseguró que el hermano de la presidenta no tiene ninguna función en el Ejecutivo.

En declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se refirió a los recientes audios que involucran a Nicanor Boluarte y apuntó que dichas conversaciones se tratan de una "acción personal" que corresponde a su vida privada.

"El señor Boluarte, como ustedes saben, no solo es hermano de la presidenta, sino también una persona que tiene una vida privada propia. Que hizo uno o dos días antes es una decisión que él toma Él no tiene ninguna función en el gobierno, ya lo ha dicho él y además se lo puedo verificar. Aquí estamos hablando de una acción popular Lo que yo le digo es que no tiene ninguna función en el Gobierno, por lo tanto, lo que hace en su vida privada es una cosa que le compete a él", declaró.