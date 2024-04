Ministro de Justicia critica declaraciones de Marita Barreto sobre suspensión de Colchado: "No se debe politizar el caso"

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, criticó las declaraciones de la fiscal Marita Barreto sobre la separación temporal del coronel Harvey Colchado de la jefatura de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y manifestó que no se debe politizar el caso.

En declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) apuntó que la decisión de separar a Colchado no es política y aseguró que es un proceso administrativo disciplinario, el cual debe ser guiado dentro de su marco de competencia.

"Ella como fiscal no debería politizar una situación que está en manos de la Policía. Esto no es un hecho producto de una decisión política, no está hecho con el propósito de perseguir a alguien, esto es un proceso administrativo disciplinario y los procesos administrativos, como todos, deben ser guiados dentro de su marco de competencia", declaró.

Asimismo, Arana Ysa lamentó las declaraciones de Barreto y consideró que no debería realizar opiniones políticas, debido a que "no le hace bien" a su cargo y al proceso administrativo que está siguiendo Harvey Colchado.

En esa misma línea, el ministro de Justicia reiteró en que no se debe politizar el caso y que el mismo está dentro del ámbito de la Inspectoría, por ello afirmó que el Gobierno evitará opinar al respecto para evitar especulaciones sobre un supuesto "interés político".

"Esto no conocemos, no se va a politizar y desde luego lamentamos las declaraciones que cualquier funcionaria pública pueda dictar en el que se trate de politizar. Esto está en el ámbito del proceso disciplinario policial y donde debe mantenerse. Esto está en manos -supongo- de una autoridad disciplinaria que es que tiene que disponer, nosotros no vamos a opinar, lo que no queremos es que esto se politice y mucho menos se crea que hay un interés político", sostuvo.