Minsa: Farmacias y boticas pasarán a ofrecer de 40 a más de 200 medicamentos genéricos tras nuevo decreto

En entrevista con Exitosa, el ministro de Salud, César Vásquez, informó que las farmacias y boticas pasarán a ofrecer de 40 a más de 200 medicamentos genéricos, tras el nuevo decreto de urgencia que alistan desde el Gobierno a fin de garantizar el acceso de la población a este tipo de productos.

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, el titular del Minsa de Salud (Minsa) indicó que hoy se presentó el texto final y corregido en el Consejo de Ministros sobre el decreto que se espera sea aprobado esta noche.

De tal modo, Vásquez precisó que no se trata de una ampliación del Decreto de Urgencia 007-2019, el cual establecía la obligación para que los establecimientos cuenten con una lista específica de medicamentos genéricos y demostrar su disponibilidad para la venta. "El decreto que tuvimos no ha cumplido el espíritu de la ley", agregó.

Además, el titular del Minsa señaló que al Gobierno "les ganó un poco el tiempo" para darle solución a esta problemática, la cual se sabía iba a entrar en caducidad. Según agregó, esperaron los informes respectivos para reformular el nuevo proyecto.

"La demora básicamente ha sido porque en realidad la intención de nosotros más que extender este decreto que no estaba cumpliendo el objetivo final de la norma, era mejorarla", precisó.

Cabe mencionar que, según indicó César Vásquez, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) fue quien brindó los "insumos necesarios" para dicha propuesta, por lo que se basaron en los informes de las supervisiones realizadas por dicha institución.

"La diferencia radical entre la norma anterior y esta norma está en que en la norma anterior no se ponía ningún porcentaje como requisito mínimo para el cumplimiento de la ley, es decir, la norma anterior solo decía las farmacias están obligadas a vender genéricos, pero no decían que proporción, cuando porcentaje, no ponían un parámetro", manifestó a Exitosa.