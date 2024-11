Narváez descarta injerencia de Nicanor Boluarte en su designación en Petroperú: Rómulo Mucho me llamó

En entrevista con Exitosa, el presidente del directorio de Petroperú, Alejandro Narváez, descartó que Nicanor Boluarte haya intervenido para su nombramiento. Además, aseguró que fue quien Rómulo Mucho quien lo llamó para asumir el cargo.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el titular de Petroperú aclaró que fue el ahora exministro de Energía y Minas quien lo propuso para el cargo que ahora ostenta debido a que conocía su experiencia profesional.

"(¿Rómulo Mucho no estaba de acuerdo con que usted fuera presidente de Petroperú?) Eso no es cierto. Él es el que me llamó y conoce perfectamente mi currículum y experiencia profesional", declaró para Exitosa.