¡Ni en su vivienda, ni en Palacio! Fiscalía no encontró ninguno de los Rolex de Boluarte, señala Benji Espinoza

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista, Benji Espinoza, resaltó que la Fiscalía no encontró ninguno de los costosos relojes Rolex de la presidenta Dina Boluarte en el allanamiento a su vivienda ni durante las diligencias en Palacio de Gobierno.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, el letrado resaltó que el Ministerio Público sólo halló la tarjeta de identificación de uno de estos accesorios, la cual corresponde a una compra de julio del 2023.

"No han encontrado los Rolex. Sí han encontrado una tarjeta que llevaría el número de serie del Rolex para poder rastrearlo, pero no han encontrado los Rolex. Si la presidenta solo está entre Palacio de Gobierno y su casa -y han ido a su domicilio y no los han hallado-, la pregunta es: ¿Han desaparecido los Rolex, los ocultan en otro lugar distinto a la residencia de la presidenta?", expresó para nuestro medio.