Rolex de Dina Boluarte: Presidencia no ha recibido regalos hace cinco años, según abogado tributarista

En entrevista a Exitosa, el abogado tributarista José Verona aclaró que la mandataria Dina Boluarte no puede recibir regalos. Según indicó, los obsequios deben ser dirigidos a la investidura presidencial, más no a la persona.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado aclaró que las donaciones son presentadas en mesa de partes, por lo que, queda registro de ellas a fin de que pasen al inventario de Palacio de Gobierno.

En ese contexto, Verona apuntó que en los últimos cinco años ningún artículo fue incorporado al registro de la Casa de Pizarro, socavando así la opción de que el reloj Rolex de Boluarte Zegarra sea un obsequio.

"(¿Puede la presidenta recibir regalos?) No, los regalos a los presidentes de Estado se hacen a la investidura, se presentan por mesa de partes y el regalo es a la Presidencia de este país (...) Pasa al inventario de casa de Gobierno. Sin embargo, Presidencia del Perú no ha recibido regalos en los últimos 5 años", declaró a nuestro medio.

Finalmente, el especialista descartó la posibilidad de que el referido artículo de lujo sea una dádiva de una fan enamorado. "No hay forma, eso no existe, porque el mismo Código Civil sanciona con la nulidad cuando no se cumple con la formalidad, es decir, la donación es nula si no se ha hecho con protocolo notarial", concluyó.

Antecedentes

Este último sábado, el abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, se pronunció tras el allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte por el 'caso Rolex'. La defensa legal se mostró en contra de las diligencias que realizó la Fiscalía e indicó que las joyas de la mandataria podrían ser regalos de algún "galán".

En comunicación con Latina Noticias, Campos calificó como "inconstitucional" las diligencias que la Fiscalía realizó la noche del 29 y parte de la madrugada del 30 de marzo en el domicilio de la mandataria en el distrito de Surquillo.

Asimismo, indicó que no habla de temas personales con su defendida. Sin embargo, planteó la hipótesis de que el reloj Rolex y la pulsera Cartier que tiene Dina Boluarte podrían ser regalos de un seguidor.

"Yo no digo que sea así porque no hablo de esos temas con la presidenta de la República, pero ¿qué pasa si eso es un obsequio de un fan enamorado, de alguien?", declaró.

