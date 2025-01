"No están bien informados": Santiváñez responde a críticas a su gestión pese a aumento de la criminalidad

El Perú atraviesa por una grave crisis de inseguridad la cual cobra a diario decenas de vidas a causa de la extorsión y el sicariato. Uno de los principales señalados como responsable es el gobierno de Dina Boluarte, específicamente contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

El titular del Mininter viene siendo duramente criticado en las últimas semanas por los diversos episodios de violencia en el país. Por ejemplo, la sede de la Fiscalía en la ciudad de Trujillo fue atacada recientemente con un fuerte explosivo que ocasionó cuantiosos daños materiales y dejó un herido que además perdió el vehículo que era su herramienta de trabajo.

A pesar de ello, Juan José Santiváñez resaltó los esfuerzos que viene haciendo al frente del Ministerio del Interior para combatir la criminalidad. El alto funcionario brindó una reciente conferencia tras el Consejo de Ministros donde aseguró su cartera y la Policía Nacional enfrentan con todo lo que tienen al crimen organizado que hoy impera en el país.

"Quienes dicen que el Ministerio del Interior o que la Policía Nacional no hace nada, es simplemente porque no están bien informados y porque no tienen absoluta idea de lo que está sucediendo y parte de ese tema es reconocer que estamos ante una ola de criminalidad, pero la policía, con todo lo que estamos haciendo, la está combatiendo", indicó.