Norma Yarrow ARREMETE contra Gabinete Ministerial: Solo está puesto para defender a Dina Boluarte

La congresista Norma Yarrow criticó al Gabinete Ministerial alegando que "está puesto" para defender a la presidenta Dina Boluarte, ello en el marco de las recientes declaraciones durante el Consejo de Ministros del último miércoles.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria cuestionó el papel de los ministros de Estado debido a que habrían desacreditado al último paro nacional. La legisladora no dejó pasar la reacción de Gustavo Adrianzén frente a los cuestionamientos a Boluarte Zegarra.

Luego de que el premier señalara que un periodista le faltó el respeto a Dina Boluarte, la parlamentaria cuestionó a Adrianzén por nulas declaraciones en defensa de las mujeres que resultaron ofendidas con las palabras del ministro de Educación, Morgan Quero.

En esa línea, calificó como "felpudo" al titular del Ministerio de Educación (Minedu) por ser uno de los miembros del Gabinete que siempre sale a defender a la presidenta. Así, Yarrow señaló que estos ministros salen a dar la cara por Boluarte en casos como el 'cofre' presidencial'.

Como ser recuerda, El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, negó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, haya tenido una actitud prepotente con la prensa.

En conferencia de prensa, el premier criticó a los medios de comunicación por no "aprovechar" la oportunidad de preguntarle a la mandataria y obtener más información.

"¿Por qué no declara la presidenta? Ayer, lo hizo, pero no nos satisfacemos con nada. Yo la he visto muy bien, no sentí en ningún momento que haya sido ella prepotente ni mucho menos (...) Cuando ella da estas oportunidades de poderse enfrentar a la prensa, creo que es momento para aprovechar la oportunidad. Creo que ayer hemos perdido una brillante oportunidad para hacerle más preguntas y para tener más información", declaró.