Norma Yarrow: "¡Resistiremos Perú! Unidos venceremos y volveremos a la paz"

14/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de la bancada Avanza País, Norma Yarrow, expresó que solo unidos podremos vencer y volver a la paz que tanto nos costó recuperar. En esa línea mencionó: ¡Resistiremos Perú!

La congresista de la República manifestó, a través de su cuenta de Twitter, un mensaje corto y contundente, invocando a la unidad para salir de este momento crítico que vive el país, donde la violencia ejercida está imperando y haciendo retroceder la paz que por mucho tiempo nos costó recuperar.

"¡RESITIREMOS PERÚ! Unidos venceremos a los vándalos y volveremos a la paz y el progreso que tanto nos costó recuperar ¡Fuerza y valentía!", animó a la ciudadanía la parlamentaria Norma Yarrow.

Cabe precisar que, anteriormente, la congresista de Avanza País, también se había manifestado sobre la llegada de la comitiva de la CIDH en nuestro país. En esa línea, había mostrado un video, en su cuenta oficial, sobre el actuar de algunos manifestantes que generan violencia en medio del pedido de sus reclamos haciendo daño a los habitantes, a las propiedades públicas y privadas, así como, atentar contra las fuerzas del orden.

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya está en nuestro país. Vean este vídeo y conozcan el modus operandi de los vándalos terroristas y delincuentes en contra de nuestra Policía y Fuerzas Armadas, así como contra la población y entidades públicas y privadas", publicó la congresista Yarrow el día que llegó la CIDH al Perú.

Cabe recordar, también que en ese sentido, la congresista Yarrow, opinó días atrás que los "azuzadores" vengan a Lima y no sigan sacrificando más vidas de peruanos inocentes.

"El congreso no va a tener temor y si quieren venir por nosotros pues vengan acá y no sacrifiquen a más peruanos. Acá los esperamos en el Congreso, que vengan los azuzadores acá, a Lima acá al Congreso, que nos busquen, pero no maten a un solo peruano más", exhortó la parlamentaria de Avanza País.