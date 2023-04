Nuevo ministro de Justicia: No tengo ningún problema en dejar el cargo en cualquier momento

En entrevista exclusiva con Exitosa, el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate Romero, aseguró que no tiene algún problema en dejar el cargo recientemente asumido si es que ello fuera necesario.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', el integrante del Gabinete Ministerial se pronunció en el marco de las críticas que recibe por sus vínculos con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza y otros implicados en el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

"He dejado la tranquilidad de mi hogar, de mi trabajo, de la vida privada, con el ánimo de servir a mi país; pero no tengo ningún aferramiento, a mí no me anima el poder, a mí no me animan cosas secundarias, me anima el servicio y no tengo ningún problema en dejar este cargo en cualquier momento", declaró.