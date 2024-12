Oficial mayor del Congreso defiende contratación de Torres: "Era competente para el cargo"

En medio de las críticas por la designación de Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, el Oficial Mayor, Giovanni Forno, aclaró que no mantenía relación alguna con el abogado antes de 2023.

Jorge Torres confirmó conocer al Oficial Mayor del Congreso de la República, desde hace tres años, sin embargo Giovanni Formo ha desmentido esta afirmación en su contra.

"Yo no conozco al señor Jorge Torres Saravia, si el ha dicho lo contrario, no sé porque lo hace, pero yo no lo conozco hace tres años y medio, yo lo he conocido en el 2023, luego de nombrarlo como jefe ya que se presentó a mi oficina para saludarme y para agradecerme el nombramiento, yo no frecuento con el y nadie me lo presentó", expresó Formo.