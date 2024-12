Jorge Torres sobre última reunión con Andrea Vidal: "No se discutió nada, solo fue a visitarme"

Jorge Luis Torres se retiró de la Comisión de Fiscalización, tras haber estado tres horas en cuestionamientos por presuntamente liderar una red de prostitución y estar vinculado al asesinato de la abogada Andrea Vidal.

Torres Saravia, aseguró que el encuentro que había tenido con la fallecida Andrea Vidal hace dos semanas fue solamente amical y que no discutieron en ningún momento.

El jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, Jorge Torres, indicó que el encuentro que tuvo con la fallecida Andrea Vidal fue netamente amical, pese a que se ha revelado que ellos dos tuvieron un encuentro antes de su muerte y que presuntamente habrían discutido.

"No se discutió nada, solo fue a visitarme, teníamos una buena relación somos amigos es más, me surgieron también que hable con los padres para que vean el grado de amistad que tenía con ella, todos esos tema que tenía correspondientes a Andrea Vidal ya está puesta en investigación ante la fiscalía, ahí es donde daré toda la información", afirmó Torres.

Según Torres, se encontraron dos semanas antes que Andrea Vidal Gómez, tuviera el trágico atentado a mano armada. El periodista de 'Hildebrandt en sus Trece', Bruno Amoretti' aseguró que testigos, trabajadores del Congreso, observaron que la ex trabajadora, ingresó al despacho de Torres y salió ofuscada, justo días antes que fuera despedida ella y sus compañeras.

Durante la sesión Torres Saravia, confirmó haber recomendado a algunas personas para trabajar en la Oficina Legal y Constitucional, sin embargo evitó responder.

Como se dio el proceso de contratación de Andrea Vidal, la jefa de Recursos Humanos, afirmó que las autorizaciones para el reclutamiento del servicio parlamentario, da las oficialía mayor del Congreso, por recomendación del aérea.

"No había ninguna contradicción, solamente he manifestado a la comisión que nosotros como área usuaria hacemos los requerimientos y los términos de referencia, según lo establece el reglamento interno, sea para profesional o técnico, porque quién hace la contratación no soy yo, lo hace recursos humanos, ellos hacen el reclutamiento" aseguró Torres.