Pasión Dávila: Comisión de Ética archiva denuncia contra congresista por presunto recorte de sueldo

La Comisión de Ética del Congreso de la República archivó la denuncia contra el congresista de la Bancada Socialista, Pasión Dávila, por presuntamente haber recortado el sueldo a su exasesor principal.

El informe de calificación del expediente seguido contra el congresista Dávila Atanacio, que declaraba procedente la denuncia en su contra, obtuvo tres votos a favor, cinco en contra y una abstención, por lo que fue archivado.

Los congresista que votaron en contra del informe final fueron Kelly Portalatino (Perú Libre), Margot Palacios (no agrupada), Kira Alcarraz (Podemos Perú), Jorge Marticorena (Alianza Para el Progreso) y Lidia Heidinger Ballesteros (APP). Mientras que, Taipe Coronado (Perú Libre) optó por la abstención.

Como se recuerda, el legislador fue denunciado de oficio por una presunta vulneración a la ética parlamentaria, tras la denuncia de su exasesor principal, Víctor Carlos Espinoza, quien alegó que el congresista le había solicitado una parte de su salario como apoyo económico. La denuncia fue revelada por el programa dominical Panorama.

Espinoza declaró que Dávila Atanacio le pidió un bono mensual de S/2000, solicitud a la cual se negó, aunque aceptó colaborar con los gastos de movilidad, gasolina, alimentación y hospedaje que el congresista generaba durante las semanas de representación.

"De repente pidió un apoyo mío al inicio, le dije que no. Me pide que le apoye con unos bonos o con algo que le pueda beneficiar a él porque tiene muchos gastos. Claro (me pedía parte de mi sueldo), era obviamente la bonificación mensual", narró a Panorama.