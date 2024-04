Patricia Benavides cobró S/ 130 mil al Ministerio Público pese a estar suspendida del cargo, según El Foco

La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría cobrado S/130 mil al Ministerio Público (MP) pese a que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la retiró temporalmente de su cargo.

De acuerdo a información proporcionada por 'El Foco', la magistrada habría recibido en total S/129,529 como parte de conceptos por remuneración, aguinaldo por Navidad y bonos de fiscal suprema.

Ello se evidencia en las boletas de pago entre diciembre del 2023 y febrero del 2024, a las que dicho medio tuvo acceso.

Como se recuerda, Benavides Vargas fue suspendida el pasado 6 de diciembre por la JNJ, a raíz de las declaraciones de su exasesor, Jaime Villanueva, las cuales generaron que la Fiscalía elabore una tesis de que ella lideraría una red criminal enquistada en el Ministerio Público.

Sin embargo, esta sanción no habría sido impedimento para que la extitular del MP, quien hoy se presentó en una nueva audiencia frente al JNJ para dar su alegato y evitar ser destituida del cargo, continúe cobrando puntualmente.

Según lo que indican las boletas de pago, durante el mes de diciembre, Benavides cobró en total la suma de S/45,730, siendo el desagregado de lo abonado el siguiente: S/22, 347 como sueldo, S/15,600 por concepto de aguinaldo por Navidad y S/3,120 de bono por ser fiscal supremo.

Además, S/800 de bonificación extraordinaria, S/2,340 de un bono que, por Ley 30970, cobran todos los fiscales supremos y finalmente S/1,523 por bono de desempeño.

A lo largo de los meses de enero, febrero y marzo, la exfuncionaria cobró montos similares, es decir, S/27,933. De seguir constante, Patricia Benavides percibiría hasta junio, mes en el que termina su suspensión, un total de S/ 211,812.

La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se pronunció hoy ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, que ve el informe que recomienda su destitución.

En presencia de los jueces, Benavides Vargas sostuvo que su arribo a la sede de la JNJ no tiene por finalidad "pedir compasión", sino que "reafirma su intención de luchar por sus años de función pública".

"Ahora quedan en sus manos mis más de 28 años de carrera fiscal, pero no tengo miedo a la destitución porque sé que la justicia prevalecerá. No he venido a pedir compasión, vengo a luchar con dignidad para salvar mis años de servicio al Perú, al que entregué mi vocación y sacrificando horas de madre con el sueño de un Ministerio público diferente y renovado", declaró.