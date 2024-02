Familia usó arbolito de Navidad para festejar yunzada: "En Perú nunca te aburres"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una familia cuzqueña no lo pensó dos veces y decidió sacar su árbol de Navidad para utilizarlo en una yunzada en los exteriores de su vivienda junto al resto de amigos y seres cercanos.

En el interior del Perú se realizan distintas festividades coloridas al ritmo de distintas músicas para que todos los asistentes bailen y se diviertan, especialmente en los carnavales de Sicuani, donde a su vez, tratan de demostrar las costumbres y tradiciones de su localidad.

En el material audiovisual, de solo cinco segundos de duración, se ve el preciso momento en que una persona queda asombrado con la creatividad de una familia para poder celebrar el carnaval cuzqueño sin ningún pretexto de por medio. Según la escena, los integrantes sacaron su arbolito de Navidad y comenzaron a decorarlo con listones de distintos colores, globos, y en la punta un sombrero de color negro.

Los invitados a dicha fiesta comenzaron a bailar alrededor de él, llevando en sus espaldas algunas mantas, mientras el resto de personas los aplaudía y daba ánimos, robándose las miradas de los demás transeúntes.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y asegurar que ellos tomarían el mismo ejemplo para poder divertirse en el mes de carnavales y divertirse sanamente.

Por otro lado, algunos usuarios aplaudieron a la familia por no dudar en hacer uso de un objeto que muchas veces queda guardado en un rincón de su hogar, ahorrando de esa forma.

"Eso haré con mi árbol de Navidad", "cualquier árbol vale", "Bbien ahí, ya no están talando árboles", "en Perú nunca te aburres", "a mí nadie me va a humillar de que tengo cortamonte, tengo cortamonte", "mejor, más seguro", "¡qué genial! Al menos no talaron un árbol", "lo importante es disfrutar de los carnavales", "aprovechando que aún no se guardó el árbol de Navidad", "un remix entre carnavales y fiestas navideñas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.