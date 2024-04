Patricia Benavides a miembros de la JNJ: "No tengo miedo a la destitución porque la justicia prevalecerá"

La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se pronunció hoy ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ve el informe que recomienda su destitución. Según indicó, "no tiene miedo a ser despojada del cargo de fiscal suprema porque la justicia prevalecerá".

En presencia de los jueces, Benavides Vargas sostuvo que su arribo a la sede de la JNJ no tiene por finalidad "pedir compasión", sino que "reafirma su intención de luchar por sus años de función pública".

"Ahora quedan en sus manos mis más de 28 años de carrera fiscal, pero no tengo miedo a la destitución porque sé que la justicia prevalecerá. No he venido a pedir compasión, vengo a luchar con dignidad para salvar mis años de servicio al Perú, al que entregué mi vocación y sacrificando horas de madre con el sueño de un Ministerio público diferente y renovado", declaró.