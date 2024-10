Patricia Juárez insta a Dina Boluarte a pronunciarse sobre el caso 'cofre': "Como lo hizo con las joyas"

La primera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Juárez, instó a la presidenta Dina Boluarte a pronunciarse sobre el caso 'cofre' "como lo hizo con las joyas".

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria de Fuerza Popular indicó que la mandataria debería declarar ante la prensa y responder a todas las interrogantes sobre el vehículo presidencial para evitar "especulaciones de semanas tras semanas".

"Debería hablar con la prensa y explicar. Lo que los ciudadanos quieren es que las autoridades respondan a las interrogantes que existen respecto a si permaneció o no en el vehículo o a quién trasladó el vehículo. Es tan sencillo explicar y evitar especulaciones de semanas tras semanas (...) Debería salir la señora Boluarte a hacer una conferencia de prensa como lo hizo con las joyas (...) Que haga lo mismo ahora y diga si estuvo o no en el lugar", declaró.

Asimismo, Patricia Juárez aseguró que el paro anunciando para este miércoles 23 de octubre es un reclamo legítimo de los ciudadanos y exhortó al Ejecutivo a adoptar medidas para combatir la inseguridad ciudadana.

"El Ejecutivo lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar, respecto al combate contra la inseguridad y dar muestras que efectivamente eso se está haciendo de manera coordinada y eficiente. El Ejecutivo tiene que dar algún tipo de tranquilidad a la ciudadanía (...) No podemos considerar que no existe un reclamo legítimo de parte de los ciudadanos (...) Poner adjetivos no ayuda en nada", agregó.