Pedro Cateriano sobre Dina Boluarte: "Si quiere ser linda que participe en un concurso de belleza"

El expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, criticó la gestión de Dina Boluarte y aseguró que si la mandataria quiere ser linda que "participe en un concurso de belleza".

En entrevista con Canal N, el expremier indicó que la presidenta da una sensación de "absoluta frivolidad" y cuestionó que la jefa de Estado desaparezca públicamente.

Asimismo, Pedro Cateriano apuntó que Dina Boluarte tiene una conducta antidemocrática y no sabe escuchar a la población. También, aseguró que esto es consecuencia de quienes votaron por Pedro Castillo en las elecciones.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, arremetió contra los jueces y fiscales e indicó que pareciera de que ellos "se ponen la camiseta de los delincuentes".

Durante un evento realizado en la región San Martín, la mandataria instó al Ministerio Público a que no "suelten a los ladrones" que la Policía Nacional del Perú (PNP) les entrega y apuntó que "algunos" jueces y fiscales "no se ponen la camiseta del Perú".

"No nos va a vencer la delincuencia ni el crimen organizado (...) Llamamos al Ministerio Público a que no suelten a los ladrones que la Policía les entrega, no los liberen señores del Poder Judicial. No todo el Poder Judicial, algunos jueces y algunos fiscales que no se están poniéndose la camiseta del Perú, pareciera que se ponen la camiseta de los delincuentes. A esos malos jueces y fiscales les decimos que no liberen a los delincuentes que la Policía se los entrega", expresó.