Dina Boluarte y Xi Jinping no estarán en Chancay por "razones de seguridad", anuncia canciller Schialer

Quedan pocos días para que el Perú sea sede de la Cumbre APEC en la cual asistirán gobernantes de las 21 economías más importantes del mundo. El presidente de China, Xi Jinping, vendrá a nuestro país para ser parte, junto a Dina Boluarte, de la esperada inauguración del Megapuerto de Chancay.

Sin embargo, ambas autoridades no podrán asistir hasta dicho distrito ubicado al norte de Lima. Según anunció el Ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, se llegó a esta decisión por razones netamente de seguridad.

A su vez, el Canciller reveló que, pese a que Xi Jinping y Dina Boluarte no irán a Chancay, ambos realizarán una inauguración simbólica desde Palacio de Gobierno durante los días que se lleve a cabo la cumbre de APEC.

Diversos integrantes del gobierno de Dina Boluarte se han pronunciado sobre las protestas convocadas para los días 13, 14 y 15 de noviembre donde Lima será sede de la Cumbre APEC.

Como se recuerda, el ministro de Salud, César Vásquez, y el vocero oficial de la presidencia, Fredy Hinojosa, calificaron a estos gremios de traidores a la patria al considerar que no protegen los intereses del país.

Ante ello, el Ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, marcó distancia de sus compañeros de gobierno y solo atino a pedir que estas sean pacíficas tal como lo indica la constitución.

"Yo por supuesto deseo que no se produzca, pero es un derecho constitucional y tiene que ser pacífica. Yo no voy a calificar que cosa es, solo diré varias cosas. En primer lugar, que la protesta es un derecho consagrado en la constitución. Dos, que ya hubo protestas en otros APEC y no está mal, lo que está mal es que sean violentas porque eso distorsiona todo y no es la imagen que queremos que se lleven nuestros visitantes del país", expresó.