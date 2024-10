Perú Libre condena allanamiento en la vivienda de la madre de Vladimir Cerrón: "Afectados por injusticias"

La bancada de Perú Libre condenó el allanamiento en la vivienda de la madre de Vladimir Cerrón y aseguró que el prófugo de la justicia es víctima de "represalias" por el planteamiento de reformas judiciales.

A través de un comunicado publicado en X, el grupo parlamentario consideró como "arbitrario, prepotente, abusivo y tendencioso" el allanamiento realizado este viernes 18 de octubre en Huancayo.

Asimismo, la bancada de Perú Libre indicó que el allanamiento busca "intimidar" a aquellos que lucha por un país libre y afirmó que "resistirán cada embate de aquellos que usan la justicia como instrumento de persecución política contra sus adversarios".

Como se recuerda, el general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, dijo estar seguro de que el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, nunca estuvo en el exclusivo condominio Mikonos, en Asia, al sur de Lima.

Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el jefe del Estado Mayor de la Policía reiteró que participó en el operativo realizado para capturar al exgobernador regional, ello cuando era jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

"Empecé diciendo que no hemos determinado uno de los inmuebles de esta parte del condominio en las que podría haber estado Vladimir Cerrón Rojas. Puedo decir algo categóricamente: Desde mi punto de vista y me someto a cualquier investigación, yo tengo un alto porcentaje de probabilidad de que no estuvo ahí (Cerrón) en Mikonos. Quieren la verdad, esta es mi verdad de lo que se ha dado ahí", expresó.