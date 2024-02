Perú Libre pide "reorganización total" del Ministerio Público: "Hay politización en las instituciones que administran justicia"

En diálogo con Exitosa, la vocera de Perú Libre, Margot Palacios, explicó que su grupo parlamentario pide que se declare en "reorganización total" el Ministerio Público en todas sus instancias debido a que "hay una politización desde las instituciones que administran la justicia en el Perú".

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, la parlamentaria comparó el trato de los organismos que imparten justicia en el país y apuntó que con actúan con "manos de acero" o "manos blandas" dependiendo de la persona.

Asimismo, la legisladora se refirió al caso 'Aeródromo Wanka' y aseguró que no existen pruebas "objetivas" que fundamenten la resolución del Poder Judicial (PJ), la cual dictó años y 6 meses de prisión efectiva contra el líder de Perú Libre.

"En el caso 'Aeródromo Wanka', lo han dicho varios abogados, que no hay pruebas objetivas para que se haya dado fundamento a la resolución que dio el Poder Judicial. No hay una prueba concreta, objetiva y fehaciente por el cual a él se le ha sentenciado (...) ¿Se le está sentenciado sobre un supuesto?", agregó.

En esa misma línea, Palacios Huamán se refirió sobre las acusaciones al congresista Américo Gonza de haber ayudado a esconder en Ica al líder del partido del lápiz y aseveró que no existen pruebas que comprueben los dichos contra su colega.

"Él primero tiene que pronunciarse, pero nosotros si dejamos bien en claro que no creo que se haya dado esta situación donde esta persona avisó (...) No hay pruebas que el vínculo familiar que tenga con esta persona pueda crear este nexo. Otra prueba no hay (...) No hay una prueba objetiva que nos pueda dar como conclusión lo que se está planteando de que hubo un encubrimiento", sostuvo.