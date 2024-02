Alberto Otárola minimiza declaraciones de Jaime Villanueva: "Tienen que ser corroboradas"

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, minimizó las declaraciones del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, y señaló que sus testimonios deben ser corroborados.

En declaraciones a la prensa, el premier indicó que toda declaración es un principio elemental de derecho penal y manifestó que el Gobierno no ingresará a especulaciones.

"Este es un tema que está en investigación en el Ministerio Público. Toda declaración es un principio elemental de derecho penal y tiene que ser corroborada, y no vamos a ingresar como Poder Ejecutivo a las especulaciones que están de moda en estos últimos días a través de la prensa", declaró.

Asimismo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) apuntó que desde el Ejecutivo están interesados en que se esclarezcan los hechos, ello con el propósito de controlar la corrupción en el país y garantizar la actuación de las instituciones que la enfrentan.

El exfuncionario de la Fiscalía aseguró que en octubre del 2022 el entonces abogado de la presidenta Dina Boluarte, Oscar Nieves, le solicitó que su patrocinada no sea incluida en la formalización de la investigación que se sigue en contra de Perú Libre y sus dirigentes por el presunto delito de lavado de activos.

De acuerdo a Villanueva, le trasladó el pedido al coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Rafael Vela, a fin de que lo ejecutara.

"Óscar Nieves era abogado de Dina Boluarte y ella sí estaba incluida en la investigación. Y Rafael Vela ya me había comentado que eso estaba para formalizarse, y que iban a hacer, incluso, un pedido de prisión preventiva. Entonces, ahí lo que me pide en esa reunión Óscar Nieves es que no la incluya a Dina Boluarte en ese pedido de formalización, y yo hablo con Rafael Vela", se lee en su testimonio al que accedió Punto Final.