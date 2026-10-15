Perú presidirá reuniones de autoridades de la OEA sobre delincuencia organizada transnacional hasta 2028

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Perú presidirá un importante mecanismo regional de lucha contra el crimen organizado tras ser elegido por aclamación para dirigir las Reuniones de Autoridades Nacionales en materia de Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) durante el período 2026-2028.

La designación se concretó en el marco de la Quinta Reunión de este mecanismo y fue propuesta por Ecuador y Paraguay. Con esta elección, el país tendrá la responsabilidad de conducir un espacio de diálogo entre los Estados miembros para impulsar estrategias conjuntas frente a las redes criminales que operan en el continente.

A través de un mensaje grabado, el canciller Carlos Espá agradeció la confianza depositada en el Perú y reconoció el trabajo realizado por Argentina, país que estuvo al frente de la presidencia saliente.

La elección representa una oportunidad para que el Gobierno peruano promueva iniciativas de cooperación internacional y contribuya a convertir los acuerdos regionales en acciones concretas para proteger a la ciudadanía.

Extorsión, narcotráfico y minería ilegal entre las prioridades

Durante su intervención, el canciller Carlos Espá destacó que la lucha contra la delincuencia organizada constituye una prioridad para el Gobierno peruano, debido a sus efectos sobre la seguridad de la población y las oportunidades de desarrollo.

Entre las principales amenazas identificadas figuran la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y el tráfico ilícito de armas. Según la posición expuesta por el titular de Relaciones Exteriores, estos delitos requieren una respuesta coordinada entre los países, debido a que las organizaciones criminales pueden operar más allá de las fronteras nacionales.

#NoticiasTorreTagle | El Perú fue elegido para presidir el foro Proceso de Reuniones de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada Transnacional de la @OEA_oficial, para el período 2026-2028. El Canciller Carlos Espá agradeció el respaldo de los Estados miembro y reafirmó el compromiso del Perú con una agenda regional orientada al intercambio de información, la inteligencia financiera y la recuperación de activos para fortalecer la cooperación contra las redes criminales. 👉🏻https://t.co/Zin0EfNwKr — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) October 15, 2026

En ese contexto, el Perú buscará fortalecer la colaboración entre las autoridades competentes y facilitar el intercambio oportuno de información para mejorar la capacidad de respuesta frente a estas actividades ilícitas.

El objetivo será impulsar una mayor articulación regional, de modo que los Estados puedan compartir experiencias y promover medidas estratégicas para enfrentar las estructuras criminales.

¿Qué acciones promoverá el Perú desde la OEA?

Como presidente de la RANDOT, el Perú impulsará iniciativas orientadas a reforzar la cooperación entre las instituciones responsables de combatir la delincuencia organizada transnacional. Entre las líneas de trabajo anunciadas figuran el intercambio de información, la inteligencia financiera y la recuperación de activos vinculados con actividades ilícitas.

La RANDOT funciona como un foro político de la OEA que promueve el diálogo entre los países y la elaboración de recomendaciones estratégicas para enfrentar las redes criminales. Sus reuniones se realizan cada dos años bajo un sistema de presidencia rotativa.

Además, sus actividades se desarrollan en concordancia con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, y sus protocolos, así como con la Estrategia y el Plan de Acción Hemisférico.