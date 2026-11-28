28/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, continuó con su jornada de trabajo en la región Piura para supervisar las acciones de respuesta del Ejecutivo frente a la emergencia por las intensas lluvias. En compañía de ministros de Estado la mandataria se trasladó hasta la zona de Chical, uno de los sectores afectados por las precipitaciones, donde anunció nuevas disposiciones administrativas y financieras para atender a la población.

Supervisión en Chical y gestión de ayuda internacional

Durante su recorrido por el sector de Chical, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, manifestó su respaldo a los residentes damnificados por las intensas precipitaciones en la región Piura y destacó la articulación con los representantes vecinales para garantizar una distribución organizada de la ayuda humanitaria entre las familias afectadas.

"Expreso mi total solidaridad a todos los vecinos de la zona de Chical. Quiero agradecer al dirigente Martín, quien en todo momento estuvo con nosotros haciendo una entrega ordenada de apoyo para la población", detalló la mandataria.

De manera paralela, anunció la próxima promulgación de una norma con rango de ley destinada a centralizar la administración operativa de los equipos especializados y la conducción técnica de las labores de desagüe y limpieza frente a las inundaciones.

"Vamos a emitir un decreto de urgencia para que los zares y todos los equipos que tienen que ver con drenaje los maneje el Gobierno central", indicó.

Adelanto de bonos y decreto de urgencia para drenaje

En el ámbito económico, la presidenta señaló que coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los mecanismos financieros necesarios para acelerar la entrega de subsidios dirigidos a los ciudadanos perjudicados por los fenómenos climáticos en la región.

"He hablado con el ministro Elmer Cuba para poder adelantar los bonos y esto se va a hacer con las entidades multilaterales. Ese anuncio lo vamos a hacer mañana o pasado mañana junto con el titular de Economía", señaló.

Asimismo, Fujimori informó que sostuvo una comunicación con el canciller para canalizar la cooperación económica ofrecida por la República Popular China hacia la adquisición directa de equipamiento técnico destinado a la evacuación de aguas pluviales en las zonas vulnerables del norte del país.

"Esta mañana he hablado, en primer lugar, con el canciller por el apoyo del Gobierno chino que anunció el presidente Xi Jinping. Estamos pidiendo que los 14 millones de dólares se conviertan en máquinas trasvasadoras, motobombas e hidrojets para estar preparados", sostuvo.

En ese sentido, Keiko Fujimori supervisó la atención en la zona de Chical junto a su comitiva ministerial y anunció la emisión de un decreto de urgencia, el adelanto de bonos y la gestión de maquinaria con apoyo internacional para enfrentar la emergencia por lluvias en Piura.