29/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, planteó ante rectores estatales la meta de situar a tres o cuatro universidades públicas entre las 100 mejores del mundo. El objetivo involucra a las casas de estudios que invierten en laboratorios, ingeniería y formación de alto nivel para elevar la calidad y competitividad del sistema.

La reunión se realizó en el edificio Mario Vargas Llosa, en el Congreso de la República. En esa línea, acudieron representantes de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú, la Junta Nacional de Rectores y otras autoridades para revisar políticas, abordar los desafíos de la educación superior y fijar metas comunes.

Estudiantes de la UNMSM.

Beca 18 cambia enfoque y pensiones

Como se sabe, el ministro señaló que Beca 18 concentró una mayor proporción de beneficiarios en instituciones privadas y carreras menos vinculadas al país. Ante ello, anunció un cambio de enfoque.

"Estamos reorientando el 80 % de las becas a carreras técnicas, ingeniería, tecnología y aquellas que están directamente vinculadas con el desarrollo del país", dijo José Antonio Chang.

Cabe mencionar que el programa registra 58 000 becarios y un presupuesto de S/1500 millones. Además, el titular informó que las universidades públicas recibirán una contraprestación económica por cada becario, equivalente al menos a la pensión más baja de las privadas, debido a sus mayores costos en infraestructura y equipamiento.

Esta medida corrige la ausencia de pagos a las instituciones gratuitas y reconoce su aporte en la formación de profesionales y técnicos para el desarrollo nacional.

Cuestionan creación de 55 universidades públicas

Por otro lado, Chang reafirmó su respeto por la autonomía universitaria y su confianza en la gestión de las autoridades estatales para fortalecer el sistema.

"Me ratifico, creo en la autonomía universitaria, creo en la capacidad de los señores rectores y en la alta responsabilidad que tienen al manejar recursos del Estado. Tenemos que trabajar juntos para mejorar la ejecución presupuestal", agregó.

No obstante, el ministro observó la creación de 55 universidades públicas en los últimos cinco años sin planificación. Advirtió sobre regiones con hasta 13 universidades y una provincia con tres instituciones para 100 000 habitantes, dispersión que fragmentó el presupuesto.

Para resolverlo, propuso un modelo de acompañamiento denominado padrinazgo, donde universidades consolidadas y licenciadas guíen a las nuevas hasta alcanzar masa crítica, pleno funcionamiento y calidad académica, junto a los consensos del encuentro sobre becas, compensación y excelencia.