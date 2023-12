PPK califica a la CIDH como "cueva de rojos": "El TC es la última instancia, punto final y se acabó"

El expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se refirió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la calificó como una "cueva de rojos". Según precisó, el Tribunal Constitucinal es "la última instancia", en el marco de la liberación de Alberto Fujimori.

Mediante declaraciones a un conocido medio televisivo, el exmandatario señaló el hecho que el Gobierno haya acatado la excarcelación de Aberto Fujimori, dispuesta por el TC, se evidencia que "el Perú ejerce su soberanía".

"Yo he pensado en ir a la Comisión (CIDH) y mis abogados me han dicho 'usted estará más que muerto cuando por fin lo escuchen' y es una cueva de rojos esa Comisión y eso no debe ser así, las instancias internacionales deben ser objetivas", dijo.