Presidente del Congreso descarta apoyo a minería ilegal en Madre de Dios: "Mis proyectos están dirigidos a la formalización"

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, respondió a las acusaciones en su contra por estar vinculado con la minería ilegal tras 65 reuniones con mineros informales en Madre de Dios.

El legislador descartó que sus propuestas estén a favor de este sector, sino más bien a la formalización de los mineros informales y que incluso sus iniciativas obtuvieron el visto bueno del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Gobierno Regional de Madre de Dios.

Hay una "confusión" en los términos entre minería ilegal e informal, agregó el presidente del Congreso para luego detallar que lo primero no es apoyado por el Congreso y mucho menos por su persona. No obstante recordó que la mayor parte del PBI de su región proviene de la actividad minera aurífera.

#EnVivo El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, aclara que apoya la formalización minera y no la actividad ilegal.

"Entonces es evidente que ese congresista, que es el único de la región, pueda reunirse con dirigentes ¿no? Del sector informal, es decir, en Madre de Dios tu no puedes hacer actividad minera en todas las áreas de la región", destacó.

En otro momento en Canal N fue consultado respecto a si el extitular del Parlamento, Alejandro Soto, supo sobre la aprobación de la pensión vitalicia a favor del expresidente Alberto Fujimori. No quiso afirmar ni negar sobre si su antecesor supo lo resuelto.

"Yo supongo, porque no le he consultado al colega Alejandro Soto si él ha tenido conocimiento, pero según fechas y plazos es evidente que pudo, es probable que pudo tener conocimiento del mismo porque no solamente es un acto administrativo, sino es una decisión que tiene una repercusión política como el que estamos viviendo en este momento", señaló.