Patricia Chirinos minimiza incidente en bar: "Es solo una anécdota de un pequeño grupo de desadaptados"

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, se pronunció sobre el incidente que vivió en un bar de Barranco la madrugada de este domingo. Al respecto, minimizó los acontecimientos y declaró que solo se trató de una "anécdota" causada por un "grupo de desadaptados".

Mediante una publicación en X, antes Twitter, la parlamentaria sostuvo que, pese a verse visto obligada a retirarse del local a causa de que un grupo de personas le gritaran corrupta y le tiraran un vaso de vidrio, este suceso solo se trató de una "anécdota en su carrera política".

"En mi vida política he enfrentado de todo, y lo de ayer en Barranco es solo una anécdota más: un pequeño grupo de desadaptados me agredieron verbalmente y hasta me arrojaron un vaso de vidrio. La violencia no debe tener cabida en nuestra democracia", sostuvo.