Presidente del PJ critica falta de apoyo de Dina Boluarte en lucha contra la delincuencia: "En la ejecución no la encontramos"

En entrevista exclusiva con Exitosa, el presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, aseguró que la mandataria Dina Boluarte siempre se ha mostrar dispuesta a apoyar a la institución; sin embargo, al momento de la ejecución de sus labores "no la encuentran". Ello en marco a la lucha contra la delincuencia en el país.

¿Cuestionan labor del Gobierno en lucha contra la delincuencia?

Durante la conversación con Nicolás Lúcar, en el programa 'Hablamos Claro', el titular del Poder Judicial remarcó que cada país necesita "un líder" que convoque al trabajo en conjunto de las instituciones del Estado, como el Ministerio Público, el PJ, el Tribunal Constitucional y otras más para implementar un plan estratégico que ayude a combatir a la criminalidad que ha sembrado el terror en la ciudadanía.

A pesar de que aseguró que Dina Boluarte se muestra como una persona "muy solícita" y dispuesta a apoyar a la institución que lidera, pero al momento de la ejecución del tema "encuentran un oscuro funcionario", en referencia a la Dirección General de Presupuesto Público que frustra el trabajo. En ese marco, el presidente del PJ espera que ello pueda cambiar por el bien del país.

"Ella en todo momento ha expresado su apoyo a la lucha contra la delincuencia, pero cuando hemos ido a la ejecución del tema un oscuro funcionario de mando medio nos pone una serie de obstáculos, el Ministerio de Economía lo escucha y no hace nada. Ahí es donde debe hacerse una verdadera reforma del Estado. (...) La presidenta nos ha ofrecido su apoyo, pero cuando vamos a la ejecución, no la encontramos", expresó.

¿Qué dijo Javier Arévalo sobre la criminalidad en el Perú?

En esa misma línea, el presidente del PJ argumentó que el principal problema de que la lucha contra la delincuencia no esté siendo precisamente efectiva no tiene que ver con la economía, sino porque tenemos una criminalidad desbordada. Asimismo, declaró que la falta de presupuesto hacer que no funcionen correctamente las unidades de flagrancia.

"Yo lamento que se hable de la lucha contra la delincuencia, pero no se invierta en esto. En este momento el principal problema del país no es la inflación, no es el tema de cómo va la economía. El problema es que tenemos una criminalidad desbordada", lamentó en 'Hablemos Claro'.

Además, mostró su indignación de que en el país "ya no existan barrios o distritos seguros". En este punto, ejemplificó con el distrito donde vive, Miraflores, como uno que en algún momento tuvo una notable seguridad, sin embargo, esto ya no es así.

