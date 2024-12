Presidente del PJ sobre acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht: "No puede haber documento secreto"

18/12/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, indicó que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht debe ser público, debido a que se trata de un tema de interés nacional.

Poder Judicial no se pronunciará sobre acuerdo con Odebrecht

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el titular del PJ cuestionó que este tema haya llegado hasta el Tribunal Constitucional y apuntó que, inclusive, las sentencias deberían estar accesibles para todos los peruanos.

"No puede haber documento secreto de interés nacional, salvo sean secretos militares (...) No veo la razón para que sea secreto, que tengamos que llegar al Tribunal Constitucional para que esto se abra (...) Todos los documentos deben estar accesibles a los interesados, a la nación. Incluso, las sentencias deben estar accesibles (...) No debería existir este problema", declaró.

Asimismo, Javier Arévalo informó que el Poder Judicial no se pronunciará sobre el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, ya que el tema ya fue resuelto por el TC.

"Sobre este tema del acuerdo, no tenemos nada que decir porque es un tema que ya lo resolvió el Tribunal Constitucional. No hay nada que decir", agregó.

Arévalo critica trabajo del Gobierno en la lucha contra la criminalidad

Al ser consultado por la lucha contra la delincuencia, el titular del PJ lamentó que el gobierno de Dina Boluarte no invierta en esta problemática que afecta a todo el país.

"Yo lamento que se hable de la lucha contra la delincuencia, pero no se invierta en esto. En este momento el principal problema del país no es la inflación, no es el tema de cómo va la economía. El problema es que tenemos una criminalidad desbordada", expresó.

En esa misma línea, Arévalo afirmó que ya no existe un distrito que pueda considerarse seguro en todo el Perú, poniendo como ejemplo el distrito de Miraflores, que es donde él vive.

"Diariamente, la gente es asesinada, le roban, la secuestran, la extorsionan, y bueno, qué más. Y en todos los niveles encontramos esto. Ya no hay los barrios, los distritos que eran seguros. Eso ya no existe en el Perú. No existe distrito seguro. Yo vivo en Miraflores y en Miraflores asaltan", añadió.

De esta manera, el presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, señaló que no pueden existir documentos secretos de interés nacional, salvo sean secretos militares, ello luego que el TC ordenará a la Fiscalía el publicar acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.