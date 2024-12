Javier Arévalo sobre criminalidad en el país: "Ya no existe distrito seguro en el país"

18/12/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, puntualizó que la lucha contra la delincuencia no está siendo precisamente efectiva. El letrado argumentó que el principal problema no tiene que ver con la economía, sino con la desbordante criminalidad que azota a los peruanos. Asimismo, declaró que la falta de presupuesto hace que no funcionen idóneamente las unidades de flagrancia.

Se necesita ver la inseguridad

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el presidente del PJ criticó que se hable mucho sobre la lucha contra la delincuencia, pero que ello no cuente con una verdadera inversión. Puntualizó que el tema no está en ver la economía, sino la taza delincuencial que afecta la estabilidad.

"Yo lamento que se hable de la lucha contra la delincuencia, pero no se invierta en esto. En este momento el principal problema del país no es la inflación, no es el tema de cómo va la economía. El problema es que tenemos una criminalidad desbordada", lamentó.

El aún jefe del Poder Judicial indicó que no existen más lugares en el Perú, donde uno pueda sentirse seguro. En este punto, ejemplificó con el distrito donde vive, Miraflores, como uno que en algún momento tuvo una notable seguridad, sin embargo, esto ya no es así.

"Diariamente, la gente es asesinada, le roban, la secuestran, la extorsionan, y bueno, qué más. Y en todos los niveles encontramos esto. Ya no hay los barrios, los distritos que eran seguros. Eso ya no existe en el Perú. No existe distrito seguro. Yo vivo en Miraflores y en Miraflores asaltan", resaltó.

Unidades de Flagrancia.

Javier Arévalo indicó que ha existido apoyo de gobiernos regionales y locales para poner en marcha las unidades de flagrancia, sin embargo, la falta de presupuesto para algunas de las instituciones que deben ser partícipes hace que estas no puedan llegar a sacar provecho de esta figura jurídica.

"En algunos sitios tenemos el local, tenemos la instalación. Pero, por ejemplo, el Ministerio Público no participa, no participa otro porque falta los recursos para esas instituciones. Por eso yo siempre cuando hablo de esto digo que se le debe dar los recursos al MP, a la PNP, a la defensa de oficio y, por supuesto, al Poder Judicial, que son las cuatro patas de una mesa que permiten funcionar a una unidad de flagrancia", enfatizó.

De este modo se pudo conocer la opinión del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien detalló que la lucha contra la criminalidad necesita estar acompañada de buena inversión para que pueda surtir resultados.