Javier Arévalo rechaza pena de muerte para agresores sexuales de menores: "Una etapa de la sociedad ya superada"

18/12/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

Nuevamente, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se pronunció en contra del debate que propone retornar la pena de muerte al Perú, en casos de agresores sexuales de menores de edad. Según el jefe del ente jurídico, esto no ha funcionado antes y no hará diferencia en la actualidad.

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el presidente del PJ se declaró como creyente de la vida desde la concepción, por lo que no considera que deba ser aplicable la pena de muerte. Asimismo, indicó que la mejor solución debe ser la cadena perpetua bel retorno a una medida que fue una etapa en las sociedades y ya ha sido superada.

"Yo creo en la vida y creo en la vida desde la concepción. Desde que se concibe, hasta una vida formada, en este caso, el delincuente, yo creo que no podemos aplicar la pena de muerte, sí la cadena perpetua. Además, la pena de muerte representa una etapa en la sociedad ya superada", enfatizo el jefe del PJ.

Asimismo, resaltó que estas medidas judiciales responden a una sociedad aún no desarrollada y que aún no superó este proceso. Para él, matar no soluciona nada, lo que realmente podría solucionar sería el buscar cuáles son los motivos que hicieron a una persona con características violentas y psicópatas.

"Vas a ver que las penas eran, pues, salvajes, para poder intimidar y acaso se suprimió los delitos. Entonces, matando a las personas no solucionas nada. Lo que tenemos que atacar son las causas que llevan que estas personas estén circulando, incluso, pues estén sucediendo este tipo de situaciones, como el de la niña que fue asesinada", comenta.

Pide mayor acción contra la delincuencia

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, enfatizó que es necesario poner más acción en la lucha contra la delincuencia, usando mayor inversión para que los actores principales del aparato judicial puedan funcionar de manera idónea. Recalcó que, la inflación hoy no es un problema, sin embargo, lamentó la creciente criminalidad en el Perú.

"Yo lamento que se hable de la lucha contra la delincuencia, pero no se invierta en esto. En este momento el principal problema del país no es la inflación, no es el tema de cómo va la economía. El problema es que tenemos una criminalidad desbordada", lamentó.

De este modo se pudo conocer cómo el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se mostró nuevamente en contra del debate de la pena de muerte en el Perú. Comentó que ello en realidad no solucionará nada.