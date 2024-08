Presidente del Poder Judicial arremete contra el Gobierno por Petroperú: La empresa debería ser liquidada

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, arremetió contra el Gobierno por financiar a Petroperú y aseguró que esta empresa debería ser liquidada.

Durante el l III Congreso Internacional de Flagrancia: La criminalidad en el Perú: Retos y Desafíos de las Unidades de Flagrancia -2024, el titular del PJ criticó la carencia de recursos que tienen para solucionar problemas vinculados a su sector.

"Las unidades de flagrancia están creciendo, hemos logrado que nos aporten más recursos, sin embargo, cuando tenemos reuniones con el Ejecutivo nos dicen: no hay recursos, el Perú es pobre, pero, se está derrochando miles de millones de dólares en una empresa que ya debería ser liquidada", declaró.

Asimismo, Arévalo indicó que los recursos destinado a la empresa petrolera pueden ser usados para solucionar asuntos de salud o educación.

"Con esos recursos tendríamos para solucionar problemas de justicia, salud, educación, pero por políticas equivocadas no se hace. Sí, hay recursos, pero los administran mal. Tampoco hay penales, pero la respuesta es: no hay recursos", agregó.

Por otro lado, el titular del Poder Judicial también lamentó que no exista compromiso por parte del Congreso de la República para combatir la inseguridad ciudadana, debido a que no aprueba las leyes necesarias para ello.

"Hemos hablado con el presidente del Congreso, con presidentes de comisión, pero nada, quizá no les interesa a quienes están en el Congreso, pero sí se aprueban leyes controversiales. Después de 8 meses ni aprueban la ley de flagrancia, ni la llevan adelante", afirmó.

Como se recuerda, el pasado 27 de agosto aseveró que él no es el jefe de los jueces tras ser consultado sobre la aplicación de la recientemente ley aprobada por el Congreso sobre crimen organizado.

Pese a que evitó responder si normativa debe ser derogada, el titular del Poder Judicial afirmó que son los jueces quienes emiten las resoluciones y, por ende, son ellos los que decidirán si la utilizan o no.

"El tema es que son los jueces los que aplican la ley. Acuérdense que yo no soy el jefe de los jueces. Entonces, vuelvo a decir, cada juez al momento de aplicar la ley evaluará si es la conveniente para ello o no, su constitucionalidad o convencionalidad o por el contrario, no", expresó.