Fiscal de la Nación responde a críticas del Gobierno por liberar delincuentes: No recuerdan que no pueden capturar a Cerrón

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, respondió a las críticas del Gobierno por liberar a los delincuentes y recordó que el Ejecutivo aún no puede capturar a Vladimir Cerrón.

En entrevista para Perú 21, el titular del Ministerio Público indicó que el premier Gustavo Adrianzén manifiesta diariamente no estar favor de las prisiones preventivas. Sin embargo, apuntó que el Ejecutivo ha emitido decretos legislativos y se ha preocupado por flexibilizar la posibilidad de que se pidan prisiones preventivas.

Asimismo, Juan Carlos Villena aseguró que el Gobierno de Dina Boluarte busca distraer a la población con estos pronunciamientos para que se olviden de que van más de 300 días sin que puedan capturar al líder de Perú Libre.

"En el caso 'mochasueldos' a los congresistas se le imputa concusión, en algunos colusión; entonces, ahora ya no hay prisión preventiva y no habrá una condena a pena efectiva, no nos dan los recursos, y tampoco cumplen con su obligación. Seguramente, quieren distraer para que no les recuerden, día a día, que van más de 300 días y no capturan al prófugo más famoso", añadió.