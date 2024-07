Presunto desbalance patrimonial de Boluarte: "Puede terminar en nueva acusación en su contra", según especialista

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista, Andy Carrión, indicó que las investigaciones sobre un presunto desbalance patrimonial de la presidenta de la República, Dina Boluarte, pueden conllevar a una nueva acusación contra la mandataria.

Durante diálogo con Luis Aguilar para Hablemos Claro, el letrado explicó que el desbalance patrimonial no es un tipo penal, pero es uno de los elementos más importantes que sustenta la imputación del delito de enriquecimiento ilícito.

"Yo creo que esto está caminando hacia una nueva acusación en contra de la presidenta de la República (Dina Boluarte), esta vez ya en el marco del caso 'Rolex'. La Fiscalía cumple y termina su función cuando presentan la acusación ante el Congreso de la República, luego de ello es el Congreso quien tiene que evaluar esta acusación, para finalmente en el Pleno decidir si amerita o no que este caso pase a la investigación preparatoria", dijo a nuestro medio.

De tal modo, indicó que en el marco de la investigación que sigue la Fiscalía de la Nación contra Boluarte Zegarra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito por el caso 'Rolex', será principal y trascendental probar o descartar si la mandataria tiene desbalance patrimonial.

En tal sentido, el abogado penalista refirió que un funcionario público tiene la obligación de reportar su patrimonio completo hacia la autoridad correspondiente y más tratándose de la presidenta de la República. "Que haya tenido 1 sol o 2 soles en la cuenta que dejó reportar, eso no enerva la omisión del reporte a la autoridad competente", agregó.

Cabe mencionar que, según Carrión, la jefa de Estado culminará su gobierno hasta julio del 2026, debido a que cuenta con el apoyo de la mayoría congresal. Además, precisó que el Parlamento estaría "chalequeando" a Boluarte, refiriendo también que la acusación por las muertes en protestas presentada por Patricia Benavides contra la presidenta, no ha sido sometida a discusión en las sesiones de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

"Es evidente el enfrentamiento que existe entre el Poder Ejecutivo y la Contraloría de la República, no es el primer informe que se va a emitir por el desbalance de la presidenta (...) Él (Nelson Shack) no puede adelantar una opinión respecto a un informe que todavía no ha sido públicamente aportado", concluyó.