Vladimir Cerrón "continúa teniendo injerencia política" en el Congreso y el Gobierno, según exjefe de la DINI

16/07/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo, se refirió a la situación de el prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, y advirtió que el exgobernador regional de Junín continúa teniendo injerencia política en el Congreso y en el Gobierno.

"Saben la ubicación de Vladimir Cerrón"

Mediante declaraciones a un reconocido medio de comunicación, Liendo consideró que efectivamente existirían personajes que sí saben cual es el paradero del líder de Perú Libre. Además, precisó que también se encuentran los "desentendidos", que tratan de obviar este tema.

"Lo que sí es cierto es que Vladimir Cerrón continúa teniendo injerencia política, tanto en la bancada del Congreso, como en sectores claves del Gobierno, a través del Gobierno actual", dijo a Canal N.

De tal modo, el exjefe de la DINI recordó que cuando Pedro Castillo era presidente de la República, realizó una serie de ascensos y cambios en la Policía Nacional del Perú (PNP), el cual tuvo un efecto muy importante sobre el Ministerio del Interior (Mininter). "Nunca se termino de desactivar", agregó.

Sobre declaraciones de Roger Arista

Además, Liendo se refirió a las declaraciones del también exjefe de la DINI, general PNP (R) Roger Arista, quien aseguró que Cerrón Rojas mantenía contacto con altos funcionarios de Palacio de Gobierno a través de congresistas para evitar ser ubicado y capturado.

En tal sentido, el exjefe de la DINI advirtió que no es usual ni razonable que el exfuncionario hable por propia voluntad. "Los asuntos secretos que maneja un jefe de Inteligencia, pertenecen al Estado, no son propiedad individual y no se pueden exponer públicamente", aseguró.

Cerrón amenazaba a funcionarios encargados de su captura

Como se recuerda, el alto funcionario del Sistema Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) reveló el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, lo amenazó por realizar diversos operativos para buscarlo y capturarlo.

Mediante un reportaje periodístico, el programa 'Panorama' reveló el testimonio de dicho agente policial que, además, brindó detalles de los mensajes enviados por el líder de Perú Libre.

"Lo que yo le voy a decir es lo real, el mensaje decía que estamos chocando con quien tiene el poder en el país, que él esta muy bien protegido, que estamos arriesgándonos, jugándonos el puesto. El tema era así como sabes que hermano no me busques", dijo el agente que se mantuvo en el anonimato.

De tal modo, se conoció que Cerrón Rojas tenía conocimiento sobre la ejecución del operativo en el distrito de Asia, en Cañete, el cual tenía como objetivo capturarlo; ello debido a que le habrían filtrado la información con días de anticipación.

De esta manera, el exjefe de la DINI, Juan Carlos Liendo, consideró que existen autoridades que sí saben sobre el paradero del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Además señaló que este continúa teniendo injerencia política en el Congreso y en el Gobierno.