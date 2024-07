El gran error de Dina Boluarte es que "le ganó la vanidad de usar los Rolex", según su exasesor

El exasesor de Dina Boluarte, Raúl Molina, criticó fuertemente a la presidenta de la República por el caso 'Rolex', señalando que a la máxima autoridad del Estado peruano le ganó la vanidad por usar dichos relojes que, serían un "préstamo" por parte de su "wayki", Wilfredo Oscorima.

Mediante declaraciones a un reconocido medio, Molina también se refirió a la permanencia de algunos ministros tras los diversos cuestionamientos como por el caso 'Awajún'. Según indicó, la real preocupación sería "por quienes serían reemplazados".

"Si no puede pagarse Rolex, no use Rolex, aunque seas presidente. El gran error es que le ganó la vanidad de usar los Rolex. No debió hacerlo, no necesitaba usar los Rolex, que usara los relojes y las joyas (Unique) que ella misma dice que se pudo comprar con su plata y no se hubieran abierto esos flancos débiles", dijo a Canal N.