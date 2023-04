"Que yo sepa, no": Geiner Alvarado no contempla convertirse en colaborador eficaz, dice su abogado

En entrevista exclusiva con Exitosa, el abogado del exministro Geiner Alvarado, Humberto Abanto, dijo que su patrocinado no contempla la posibilidad de convertirse en colaborador eficaz, ello en el marco de las investigaciones en su contra por presuntamente ser operador de una supuesta organización corrupta encabezada por el expresidente Pedro Castillo.

Durante el diálogo con Karina Novoa para el programa 'Informamos y Opinamos', el letrado dijo que si el extitular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) fuera aspirante a colaborador, la Fiscalía de la Nación lo hubiera "tomado de inmediato" porque sería considerado un "testigo de oro".

"[ ¿Su patrocinado quería ser colaborador eficaz? ] No, que yo sepa [...] Si fuera un aspirante a colaborador lo hubieran tomado de inmediato porque, si usted escucha el relato de Salatiel Marrufo, que dice que él le enviaba dinero al señor Castillo y que quien se lo entregaba era Geiner Alvarado, el testigo de oro es Geiner Alvarado, no estaría donde está. No creo que el Ministerio Público hubiera desperdiciado una colaboración eficaz de ese tipo", declaró en nuestro medio.

Como se recordará, según la investigación del Ministerio Público (MP), el exmandatario sería líder de una organización que se dedicaría a obtener dinero a cambio de licitaciones ilegales. En tal sentido, Humberto Abanto aseguró que Alvarado López solo recibió pedidos de Castillo Terrones para hacer obras en la tierra natal del exjefe de Estado, lo cual "no le pareció extraño".

"Él lo que ha tenido, por ejemplo, son pedidos del (ex)presidente diciéndole 'hay que hacer obras en mi tierra' [...] no es sorprendente que un gobernante trate de dar algunos beneficios adicionales a su terruño, eso no le pareció extraño al señor Alvarado. Pero que el señor Alvarado haya participado, según su versión, yo me mantengo en la versión porque creo en la presunción de inocencia, que al señor Alvarado se le haya propuesto algún proyecto criminal, él sostiene que no", expresó.